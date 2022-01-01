Андрей Стрельцов «Амкар» потерпел поражение на своём поле от «Новосибирска После этой неудачи главный тренер пермской команды Рустем Хузин объявил о желании подать в отставку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФК «Амкар»

В матче чемпионата Второй Лиги «Амкар» на родном стадионе с минимальным счётом уступил гостям из Новосибирска. Единственный гол в этой встрече был забит в конце первого тайма.

Главный тренер пермской команды Рустем Хузин был недоволен исходом матча и на послематчевой пресс-конференции объявил о том, что подаёт прошение об отставке. Будет ли оно удовлетворено руководством «Амкара», станет известно завтра, в понедельник.

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