Елена Синица В ближайшие недели без холодной воды останутся десятки домов Перми Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

В ближайшие недели без холодной воды останутся десятки домов Перми. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, с 09:00 26 сентября до 09:00 27 сентября холодной воды не будет в домах на улицах Газеты Звезда, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 13а, 14, 17, 18, 20, 9; проспект Комсомольский, 24; Ленина, 31, 36, 37, 38, 38а, 39, 44, 48, 50, 50а, 52, 54, 56; Петропавловская, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 41; Сибирская, 11; Советская, 33, 35, 40.





Кроме этого,с 09:00 27 сентября до 09:00 28 сентября холодную воду отключат на улицах 9 Мая, 11, 13, 14, 15, 16, 18/1, 18а, 18б, 22, 9; Баумана, 16, 17, 19, 22а, 23; Мира, 28, 66в; Советской армии, 10, 10а.





Затем отключение запланировано на Желябова, 10, Парковый, 8, 8А с 09:00 до 20:00 28 сентября.





С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

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