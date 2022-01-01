Елена Синица В Перми ночью произошёл пожар на частной ферме Удалось спасти 30 животных Поделиться Твитнуть

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В Перми ночью 25 сентября произошёл пожар на частной ферме на ул. Архиерейка. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для ликвидации пожара к месту происшествия направили 53 человека личного состава и 12 единиц техники. Поясняется, что на ферме загорелась крыша здания, площадь горения составила 1,2 тыс. кв. м.





«Пожарно-спасательными подразделениями и персоналом частного хозяйства эвакуированы 30 голов крупного рогатого скота и две единицы техники», — сказали в ведомстве.

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