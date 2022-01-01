Портфель просроченной ипотечной задолженности в Прикамье превысил 1 млрд рублей Под угрозой изъятия находятся более 200 квартир в ипотеке Поделиться Твитнуть

На начало осени в Пермском крае под риском изъятия банками находится 224 ипотечные квартиры. Об этом сообщили в коллекторском агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России, Минстроя РФ и Росстата.

На 1 сентября 2022 года банки отчитались о портфеле просроченной ипотечной задолженности в Прикамье в размере 1 млрд руб. Эта сумма эквивалентна 12 741 м2 при средней рыночной стоимости квадратного метра в 83 664 руб.

В целом по России под угрозой изъятия находятся 10,8 тыс. условных квартир. Это в 2,6 раза меньше, чем было три года назад.

На первом месте по количеству квартир, которые могут конфисковать за долги, находится Москва (1154), на втором месте – Московская область (878), на третьем – Красноярский край (406). Пермский край находится на 19 месте.

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