Подрядчик сосредоточит строителей на объектах первой очереди нового пермского зоопарка Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал строительство нового зоопарка Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17В. Как напомнили в пресс-службе краевого правительства, предыдущий визит на объект состоялся в августе, после чего прошли ряд профильных совещаний, с детальным разбором промежуточных итогов на стройке.

На текущий момент на площадке работает 404 человека и 18 единиц техники. Основной фронт работ развёрнут внутри зданий и вольеров, где монтируются системы жизнеобеспечения.

На 85% готова ветеринарная лечебница. От 70 до 90% составляет готовность вольеров для гималайского и бурого медведей, барса, а также оленей, лосей и других лесных животных. Также завершается строительство здания птичника.

Перед строителями стоит задача завершить все сезонные работы до конца сильных холодов. Это в том числе дорожное строительство, а также оборудование вольеров, куда планируется в первую очередь заселять животных.

По итогам выезда Дмитрий Махонин поручил проработать возможность перегруппировать строителей на объекты исключительно I этапа. Это необходимо для наращивания темпов и завершения всех работ для скорейшего перевоза первой части животных.

«Мы были на объекте месяц назад, и сегодня можно сказать, что динамика есть. Часть зданий в высокой степени готовности — сейчас в них поставляется все необходимое оборудование. Кроме того, необходимо усилить работы по благоустройству, чтобы обеспечить транспортную доступность к вольерам. Для этого дополнительно будет привлекаться рабочая сила с других объектов города», — заявил губернатор.

В ходе совещания губернатор также обозначил, что прорабатывается вопрос о передаче зоопарка после его переезда на новое место из муниципальной собственности в краевую.

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