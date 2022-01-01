Житель Перми выиграл в лотерею более 7,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Житель Перми выиграл в лотерею более 7,7 млн рублей. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу «Столото».

Суперприз был разыгран 22 сентября в государственной лотерее «Рапидо».

«Счастливчик купил билет сразу на 10 тиражей за 3 тыс. руб. в розничной точке продаж», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что за выигрышем победитель пока не обратился.





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