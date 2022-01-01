В Пермском крае электрички переходят на зимнее расписание
Отменяется движение семи электропоездов
С 26 сентября в Прикамье отменяется движение летних электропоездов, сообщили в Пермской пригородной компании.
Так, до весны перестают курисровать электрички № 6163/6164 сообщением Чусовская — Губаха — Чусовская, № 6294/6293 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2, № 6027/6028 сообщением Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2, № 6025/6026 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2, № 6021/6030 Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2, № 6196 сообщением Пермь-2 — Кишерть, № 6171 сообщением Кишерть — Верещагино.
С 30 сентябяр в рамках зимнего расписания назначаются электрички № 6194 сообщением Пермь-2 — Кунгур, № 6193 Кунгур — Верещагино.
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