Обнародованы доходы пермского БК «Парма»
За прошедший сезон клуб заработал 310,6 млн рублей
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На официальной странице Единой лиги ВТБ опубликовали бюджеты российских клубов по итогам сезона 2021/22. Доходы Пермского БК «Парма» составили 310,666 млн руб., расходы — 310,644 млн руб.
По объёму бюджета среди российских команд «Парма» заняла шестое место.
На первых двух местах московский ЦСКА с доходом 2,8 млрд руб. и санкт-петербургский «Зенит» с доходом 2,4 млрд руб.
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