Обнародованы доходы пермского БК «Парма» За прошедший сезон клуб заработал 310,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

На официальной странице Единой лиги ВТБ опубликовали бюджеты российских клубов по итогам сезона 2021/22. Доходы Пермского БК «Парма» составили 310,666 млн руб., расходы — 310,644 млн руб.

По объёму бюджета среди российских команд «Парма» заняла шестое место.

На первых двух местах московский ЦСКА с доходом 2,8 млрд руб. и санкт-петербургский «Зенит» с доходом 2,4 млрд руб.

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