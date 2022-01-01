В Пермском крае работодатели чаще всего нуждаются в продавцах На втором месте — менеджеры по продажам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты hh.ru проанализировали почти 14 тыс. вакансий, открытых в Пермском крае, и выяснили, в каких специалистах работодатели нуждаются больше всего.

Топ-10 самых востребованных специалистов в крае возглавили продавцы — на них приходится 8,6% от всех активных вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам (7%). Далее идут водители (3,3%), слесари (3%), инженеры-конструкторы (2,8%), врачи (2,5%), токари (2,5%). А замыкают десятку разнорабочие (2,3%), сварщики (2,2%) и машинисты (2%).

При этом все десять востребованных специальностей не пользуются спросом у соискателей: так, при норме 5-6 активных резюме на вакансию в случае с продавцами на одно свободное место приходится всего 2,2 резюме, с менеджерами по продажам — 3,3, с водителями — 2,7. На одну вакансию врача приходится 0,6 резюме, то есть предложений о работе здесь больше, чем соискателей. Похожая ситуация и с токарями (0,7 резюме).

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