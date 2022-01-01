В колл-центре Перми пройдёт прямая линия по вопросам начала отопительного сезона Вопросы можно задать 23 сентября с 13:00 до 14:00 Звонки принимаются по телефону 2-059-059 Поделиться Твитнуть

В пятницу, 23 сентября, в колл-центре Перми пройдёт прямая телефонная линия по вопросам начала отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На интересующие вопросы по запуску тепла в жилые дома и объекты соцсферы ответят представители краевого министерства и городского управления ЖКХ, Пермской гордумы, инспекции госжилнадзора.

Прямая линия пройдёт с 13:00 до 14:00. Звонки принимаются по тел. 2-059-059.

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