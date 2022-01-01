Максим Артамонов корреспондент В Перми завершено расследование второго уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Стратегии» Его обвиняют в присвоении и растрате 1,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» Петра Пьянкова. Материалы дела будут направлены в Ленинский районный суд Перми, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пьянкову вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).





Как установило следствие, занимая должность гендиректора «Стратегии», Пьянков в октябре 2015 года похитил у вкладчиков свыше 1,7 млн руб. Эти деньги он вывел через банковские счета подконтрольных ему юридических лиц, тем самым причинив негосударственному пенсионному фонду материальный ущерб. Это уже второе уголовное дело в отношении него.





В прокуратуре уточнили, что сейчас органы следствия устанавливают имущество, на которое могло быть обращено взыскание, чтобы удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны. Санкция по вменяемому Пьянкову эпизоду предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.





Напомним, в 2018 году экс-директора НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова признали виновным в хищении средств фонда на сумму 200 млн руб. и легализации 150 млн руб. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу на сумму 2 млн руб. В марте 2016 года «Стратегия» лишилась лицензии ЦБ. На тот момент вкладчиками фонда стали 80 тыс. человек.





Назначенный бизнесмену срок должен был завершится 13 октября 2021 года, однако в конце мая стало известно, что Пьянкова освободили из колонии, изменив наказание с лишения свободы на ограничение свободы.





В июле того же года судебные приставы объявили о взыскании с бывшего гендиректора НПФ «Стратегия» суммы в 80 млн руб. Для этого было заявлено о реализации имущества Пьянкова. На торги были выставлены девять объектов недвижимого имущества из восьми городов Пермского края.

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