В Перми загорелось пустующее здание на Красных Казармах Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Около 8 час. утра 22 сентября в МЧС поступило сообщение о загорании здания, расположенного по ул. Красные Казармы в Перми.

К месту возникновения пожара были направлены 26 человек личного состава и 7 единиц техники.

В пресс-службе ведомства отметили, что пожар вспыхнул в здании, которое не эксплуатировалось, погибших и пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 20 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован.

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