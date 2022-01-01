Елена Синица Нет стратегии — нет денег Депутаты краевого парламента подискутировали о том, что делать с «Пермским свинокомплексом» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти инициировали новую меру поддержки для отрасли свиноводства в регионе. На эти цели предлагается выделить порядка 300 млн руб. Предложение вызвало много вопросов сразу на двух комитетах парламента — по бюджету и развитию инфраструктуры.

Непонятно, кому помогаем





В рамках поправок к краевому бюджету на 2022-2024 годы предлагается выделить порядка 300 млн на поддержку отрасли свиноводства в регионе. У депутатов инфраструктурного комитета вызвало опасение это предложение: не являются ли эти деньги очередной субсидией «Пермскому свинокомплексу»?





«У нас свиноводства нет, а 312 млн руб. на поддержку отрасли есть. Мы опять, что ли, свинокомплекс в собственность взяли?» — поинтересовался председатель комитета Антон Удальёв.





На это глава краевого минагро Павел Носков ответил, что так как свинокомплекс находится в стадии банкротства, то и субсидированию не подлежит. Запрошенные средства предлагается направить на поддержку отрасли в целом. Обратиться за помощью смогут все представители отрасли в регионе, подходящие под определённые критерии. В частности, поддержку может получить и поголовье свинокомплекса, которое было продано АО «Агро-Альянс», заключил Носков.





«Так кому помогаем-то?» — ещё раз уточнил Удальёв.





«Инвестору, который развивает отрасль свиноводства, и тем предприятиям, которые этим занимаются в Пермском крае», — ответил Носков.





Антон Удальёв обратил внимание, что правительство говорило, что «Пермский свинокомплекс» больше не будут субсидировать за счёт бюджета, а сейчас речь вновь идёт о поддержке поголовья.





«Это субсидия или некий формат ГЧП?» — уточнил Удальёв. Носков ответил, что инвестор вкладывает больше 1 млрд руб.





Депутат Александр Третьяков обратил внимание, что речь идёт о системной поддержке отрасли, но при этом в 2022 году на эти цели предлагается направить 208 млн руб., в 2023-м — 104 млн руб., а в 2023-м — ничего.





Первый зампред правительства Ольга Антипина пояснила, что в 2022 году часть средств является инвестиционными расходами, а часть — разовой поддержкой из-за удорожания кормов. Претендовать на эти деньги может любой производитель свинины, а в регионе их пять, пояснила она.





Принимать решение — сложно





Обсудили этот вопрос и на комитете по бюджету. В частности, члены комитета уточняли, есть ли в целом планы у правительства по субсидированию «Пермского свинокомплекса». Глава минагро вполне конкретно ответил: предприятие субсидированию не принадлежит.





«Мы с Павлом Алексеевичем целый час общались. Сочувствую депутатам, потому что понять, что происходит на свинокомплексе, не погрузившись в эту тему, но принимать такие решения — действительно сложно», — прокомментировала председатель комитета Елена Зырянова.





Она также добавила, что решения придётся принимать вплоть до приватизации или ликвидации акционерного общества.





«Давайте обсудим, как нам эту картину в стратегическом плане представлять. Тогда, если вы к нам ещё раз будете обращаться, мы не будем в таком недоумении. Я каждый раз в недоумении: что происходит?» — отметила она.





Ольга Антипина ответила, что правительство постарается «что-нибудь такое подготовить», чтобы обсудить эту тему. При этом она подчеркнула, что сейчас обсуждение никак не привязано к состоянию «Пермского свинокомплекса», речь идёт о всей отрасли.





«Тогда почему эти деньги плюсом-то идут? У нас есть программа развития агропромышленного комплекса. Почему эти деньги у нас не были запланированы в трёхлетнем бюджете?» — спросила Зырянова, добавив, что она за принятие решений в плановом порядке, а не авральном.





По словам Антипиной, ситуация поменялась, в том числе, на рынке кормов для этой отрасли, поэтому меры принимаются срочные, чтобы продукцию наших производителей сделать конкурентной. Она отметила, что цены на рынке свинины не растут с такой скоростью, с какой растут его составляющие. Таким образом, предположить в начале года это было невозможно.





Кроме этого, часть составляющих для свиноводства была зарубежная, а от этого «мы либо отрезаны, либо получаем по соответствующим ценам».





А надо ли вообще?





Депутат Олег Постников уточнил, не мало ли средств закладывается на корма, в связи с меняющейся конъюнктурой рынка, соответственно, не планирует ли правительство обращаться за дополнительными деньгами.





«И вообще, конкурентны ли мы на этом рынке? Я разговаривал с поставщиками, многим из них невыгодно брать свинину, которая производится в Пермском крае. Она неконкурентна из-за низкого убойного веса и стоимости», — добавил он.





По первому вопросу Носков ответил, что если «имеющиеся тренды сохранятся, то обращаться не придётся». По поводу конкурентной способности он сказал, что пермский комплекс, безусловно, требует модернизации, но есть прогноз по созданию современного производства, а это скажется в свою очередь на конкурентной способности производства.





Депутат Вагаршак Сарксян отметил, что уже в течение 10-12 лет даются деньги для субсидии.





«Экономическая целесообразность есть? Для чего мы его (свинокомплекс. — Ред.) держим? Социальные или какие вопросы? Там люди работают, так у нас они много где работают. Много предприятий банкротились, и никто об этом не думал», — сказал он.









«Нам нужно ознакомиться со стратегией, понять, какие планы у собственника в лице министерства по поводу этого комплекса. Там стадо отделено от площадей, разные собственники. Там сложная модель, которую, похоже, и министр до конца не понимает, — заключила Зырянова. — Бюджетный комитет больше не будет принимать никаких разовых и частных решений без понимания стратегии по «Свинокомплексу». Услышьте, мы устали, каждые полгода к нам приходят и говорят: «Дайте 100 млн». Всё только после понимания стратегии. Если мы будем её понимать, мы дадим и миллиард. Но если мы её не понимаем, мы не вправе дать даже рубль».

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