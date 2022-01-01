В Пермском крае ожидается резкое похолодание К воскресенью в регион придёт арктический циклон Поделиться Твитнуть

На Пермский край надвигается арктический циклон. Ожидается, что он будет медленно смещаться вдоль Урала на юг и уже в воскресенье, 25 сентября, приведёт к значительному похолоданию. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на специалистов ГИС-центра Пермского университета.

По прогнозам синоптиков, в субботу в крае ещё сохранится тёплая погода — в южных районах до +20 градусов. А уже на следующий день столбики термометров не поднимутся выше +11...+15 градусов. При этом на севере региона сохранятся ночные заморозки до -2.

В начале следующей недели похолодание усилится, местами, по предварительным данным, не исключены осадки в виде снега.

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