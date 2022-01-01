Житель Пермского края выкрал оборудование для майнинга на 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Верещагинский райсуд Пермского края вынес обвинительный приговор 42-летнему местному жителю. Он признан виновным в хищении чужого имущества. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что в феврале прошлого года подсудимый совместно со своим знакомым проник в бытовку Верещагинской дистанции пути, где хранилось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты, и похитил его. Общая стоимость техники составила более 4 млн руб.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

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