В Прикамье конфискованные у коррупционеров 5 млн руб. возвращены государству Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае судебные приставы отчитались об исполнении находившихся у них в производстве трёх дел о конфискации денежных средств у осуждённых за коррупционные преступления должников.

Так, в доход государства возвращены 3,55 млн руб., переданные предпринимателем из Санкт-Петербурга гендиректору прикамского оборонного завода за совершение последним «заведомо незаконных действий в виде подписания акта приёма-передачи выполненных работ по действующему договору, а также за способствование в подписании мирового соглашения об отказе взыскания неустойки в связи с ненадлежащим выполнением работ». За коммерческий подкуп бизнесмен был осуждён в апреле 2022 года.

Кроме того, в казну вернулись более 1,1 млн руб., являющиеся частью взятки чиновнику министерства закупок Пермского края за совершение незаконных действий в интересах зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Медтрейд», в том числе за помощь в участии в аукционах при поставке медицинского оборудования. Приговор гендиректору организации вынесли в июне.

Еще 300 тыс. руб. были изъяты в ходе следствия по уголовному делу в отношении директора пермского предприятия общественного питания «Клевер». Данные средства он передал конкурентам за отказ от участия в аукционе на право заключения договора аренды помещения для буфета в Краевой детской клинической больнице.

Всего в доход Российской Федерации перечислены более 5 млн руб.

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