Директор школы в Пермском крае признан виновным в получении взятки Поделиться Твитнуть

В Пермском крае суд признал виновным директора школы Косинского муниципального района в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершённое с вымогательством взятки). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием установлено, что летом 2020 года предприниматель заключил с директором школы контракт на выполнение ремонта в учебном заведении на сумму более 700 тыс. руб. В ходе выполнения контракта возникла необходимость в проведении дополнительных работ на сумму 93 тыс. руб., которые были подрядчиком выполнены в обмен на обещание директора школы заключить с ним в последующем договор и оплатить его. Однако впоследствии директор отказался подписывать акты выполненных работ и потребовал от предпринимателя взятку 46 тыс. руб.

В ходе передачи денег, которая проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, директор школы был задержан.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа 2,5 млн руб.

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