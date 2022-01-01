Опыт Пермского края по догазификации рекомендован правительством РФ для внедрения другим регионам Поделиться Твитнуть

В сёла Прикамья приходит газ

Зампредседателя Правительства РФ Александр Новак провёл совещание по вопросам догазификации. В нём приняли участие руководители профильных федеральных министерств, подразделений компании ПАО «Газпром», а также главы российских регионов. На совещании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин доложил об итогах и планах газификации в регионе.

Глава Прикамья отметил, что газификация является одним из важнейших запросов со стороны населения края. По его словам, в последние годы регион набрал достойные темпы обеспечения территорий газом, и объёмы инвестиций в развитие отрасли продолжают увеличиваться, в том числе, благодаря эффективному сотрудничеству с компанией «Газпром» и поддержке федерации.

Например, в 2022 году запланировано строительство двух десятков межпоселковых и распределительных газопроводов — девять из них уже эксплуатируются. Общий объём финансирования этих работ — более 11,5 млрд руб.

Глава региона также подчеркнул, что в целях увеличения темпов работы в июне подписано дополнение к Программе развития газификации и газоснабжения Пермского края на 2021—2026 годы. В числе новых мероприятий — газификация северных территорий Прикамья. Это позволит дополнительно обеспечить «голубым топливом» ещё более 10 тыс. домовладений Чердынского и Красновишерского городских округов.

Таким образом, в рамках программы газификации ПАО «Газпром» до 2026 года построит 55 межпоселковых газопроводов — почти вдвое больше, чем первоначально планировалось.

Глава Прикамья также акцентировал внимание на том, что ключевой задачей для региона является обеспечить потребителей качественным и недорогим газоиспользующим оборудованием. Так, в крае работают два предприятия, которые производят бытовые плиты, — Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы», а также Лысьвенский завод бытовой техники. Мощность предприятий в сумме превышает 570 тыс. газовых плит в год.

Губернатор подчеркнул, что важной задачей является обеспечить понятность процедуры догазификации — жители решают все вопросы в «режиме единого окна», что облегчает процесс.

Также Дмитрий Махонин напомнил, что в Пермском крае впервые в России приняли решение компенсировать из краевого бюджета расходы на строительство газовых сетей не до границ участка, а непосредственно до фундаментов домов.

Зампред Правительства РФ Александр Новак дал положительную оценку данной практике Пермского края.

Заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский отметил, что количество подключений во многом зависит и от готовности самих потребителей к приёму газа. «Мы призываем руководство регионов оказывать максимально возможную поддержку людям в части компенсации затрат на прокладку сетей внутри участка и покупку газового оборудования и брать на вооружение опыт регионов, в которых подобные механизмы уже есть», — подчеркнул Юрий Пахомовский.

Представители федерального минэнерго и правительства РФ поддержали инициативу и дали соответствующие рекомендации главам регионов.

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