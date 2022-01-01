В Перми на Коммунальном мосту загорелся автомобиль Из-за двух аварий образовались большие автомобильные пробки Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Интересная Пермь"

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Сегодня утром на Коммунальном мосту в Перми загорелся автомобиль. Машина выгорела полностью. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на мосту произошла не одна, а две аварии. Автомобильные пробки образовались от моста до Соснового бора в одну сторону и от моста до Центрального рынка — в другую.

Из-за происшествия задерживаются автобусы № 6, 15, 20, 33, 41, 46, 53 и 60, № 7т и 10т.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю ситуацию пока не прокомментировали.

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