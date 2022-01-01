Формирование нового состава Общественной палаты Прикамья начнётся в октябре В неё войдут 36 человек Поделиться Твитнуть

Общественная палата

Константин Долгановский

Полномочия пятого состава краевой Общественной палаты (ОП) заканчиваются осенью этого года. В этой связи формирование нового состава ОП может начаться 26 октября. Соответствующий проект постановления внесён депутатами-членами профильного комитета и будет рассмотрен на октябрьском пленарном заседании Заксобрания, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, в Общественную палату Прикамья входят 36 членов, орган обеспечивает взаимодействие граждан, общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.

В состав Общественной палаты входят 12 членов от губернатора края, 12 – от Законодательного собрания региона и ещё 12 человек избирается из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

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