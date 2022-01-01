Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» победили в первой домашней игре
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Второй тур чемпионата страны по гандболу «Пермские медведи» провели на своей площадке с командой «Акбузат» из Уфы и одержали победу.
Поединок прошёл в равной борьбе. Хозяева смогли выйти вперёд на 44 минуте встречи. Но гости не сдавались, и всё решилось в последние две минуты игры. Их «медведи» провели лучше и победили 30:27.
Теперь 26 сентября пермской гандбольной команде предстоит выезд в Астрахань.
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