Андрей Стрельцов «Пермские медведи» победили в первой домашней игре Поделиться Твитнуть

Второй тур чемпионата страны по гандболу «Пермские медведи» провели на своей площадке с командой «Акбузат» из Уфы и одержали победу.​

Поединок прошёл в равной борьбе. Хозяева смогли выйти вперёд​ ​ на 44 минуте встречи. Но гости не сдавались, и всё решилось в последние две минуты игры. Их «медведи» провели лучше и победили 30:27.

Теперь 26 сентября пермской гандбольной команде предстоит выезд в Астрахань.

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