Максим Артамонов корреспондент В Перми контролёры смогут исполнять обязанности кондукторов для борьбы с «зайцами» За полгода число безбилетников составило почти 21% от всех пассажиров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для снижения доли безбилетников в общественном транспорте Перми мэрия рассматривает возможность комбинированной работы конролёров и кондукторов. Об этом рассказали заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин и начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета гордумы по экономическому развитию.

На комитете обсуждались результаты деятельности транспортной отрасли за шесть месяцев 2022 года.





«Сейчас прорабатываются варианты привлечения кондукторов и контролёров», — заявил Анатолий Путин. Он не уточнил, когда именно будут вводиться такие меры и каким образом эти сотрудники планируют ловить «зайцев».





Чиновники считают, что такая мера должна снизить число безбилетников на маршрутах с бескондукторной системой оплаты проезда.





По данным Анатолия Путина, с января по август 2022 года проезд не оплатили 17,1% пассажиров. На 38 автобусных и трамвайных маршрутах, где действует бескондукторная система оплаты, этот показатель доходит до 20,9%.





За этот же период в транспорте было проведено более 103 тыс. проверок со стороны контрольно-ревизорской службы, на безбилетников составлено 8,5 тыс. протоколов об административном правонарушении. Общая сумма собранных за первое полугодие штрафов составила 312 тыс. руб.

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