Максим Артамоновкорреспондент
В Перми контролёры смогут исполнять обязанности кондукторов для борьбы с «зайцами»
За полгода число безбилетников составило почти 21% от всех пассажиров
Для снижения доли безбилетников в общественном транспорте Перми мэрия рассматривает возможность комбинированной работы конролёров и кондукторов. Об этом рассказали заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин и начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета гордумы по экономическому развитию.
На комитете обсуждались результаты деятельности транспортной отрасли за шесть месяцев 2022 года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.