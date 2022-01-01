Елена Синица Определён подрядчик для обустройства плоскостных парковок в Перми Стоимость работ — 17,9 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми определили подрядчика, который займётся обустройством четырёх плоскостных парковок Перми. По итогам конкурса победителем стало ПАО «Ростелеком». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов, это была единственная заявившаяся на конкурс компания. ПАО «Ростелеком» предложил выполнить работы за 17,9 млн руб. Столько же составляла начальная (максимальная) цена контракта.





Согласно техническому заданию, две такие парковки появятся в Ленинском районе города и две в Свердловском. Так, на 51 место (49 платно) появится парковка на перекрёстке улиц Попова и Ленина. Ещё на 44 места (42 платно) парковка разместится в районе трамвайного кольца «Разгуляй».





Также парковки разместят вдоль домов по ул. Революции, 22 (102 места, 92 из которых платно) и ул. Революции, 24 (76 мест, из которых 74 платно).





Работы необходимо выполнить в течение 30 дней с даты подписания контракта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.