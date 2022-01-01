Максим Артамонов корреспондент Чаще всего пермяки работают на одном месте от года до трёх лет Более 10 лет трудятся в одной компании 15% жителей города Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Чаще всего пермяки работают в одной компании от одного до трёх лет. Такой вариант ответа из предложенных сервисом «Авито. Работа» выбрали 22% опрошенных горожан.

С 4 до 6 лет на одном месте работают 18% пермяков, 16% занимает доля тех, кто пришёл на своё место совсем недавно, меньше года назад, и 15% преданы своему работодателю уже более 10 лет.

Авторы опроса утверждают, что такого понятия, как «нормальный» срок работы на одном месте, не существует – всё зависит от сферы деятельности, профессии, целей и намерений сотрудника, размеров и культуры компании и многих других факторов.

Среди главных причин, по которым люди долго работают в одной компании, респонденты назвали удовлетворённость условиями труда и графиком работы.

В Перми эти варианты выбрали 53 и 51% соответственно из числа тех, кто не менял работу за последний год. Ещё 44% сотрудников высказались, что их устраивает размер зарплаты, и поэтому они остаются на текущем месте. А 36% опрошенным нравится месторасположение офиса или предприятия.

В качестве причины продолжать работать в одной компании 34% респондентов назвали хорошие отношения с коллегами и руководством.

Опрошенные пермяки назвали также три фактора, которые влияют на решение остаться работать в одной компании: перспективы для карьерного роста — 17%; интересные задачи и проекты, над которыми они работают, — 16%; существующий формат занятости (удалённый, гибридный и т.д.) — 15%.

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