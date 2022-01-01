Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае выросла за неделю на 25% Случаев заболевания гриппом не выявлено Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае за неделю с 12 по 18 сентября ОРВИ заболели 28,6 тыс. человек. Это на 25% выше показателя предыдущей недели. Данные приводит «Рифей» со ссылкой на регуправление Роспотребнадзора.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое население (51,7%) и школьников (24,5%).

Случаев заболевания гриппом не выявлено.

Для профилактики ОРВИ и гриппа жителям Прикамья советуют не переохлаждаться, чаще мыть руки с мылом, избегать контактов с заболевшими, проветривать помещения.

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