Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сезон в Пермской филармонии пройдёт под знаком Рахманинова Первый концерт юбилейной серии — 28 сентября Поделиться Твитнуть

Борис Березовский

Пермская краевая филармония

Наступивший 87-й концертный сезон в Пермской краевой филармонии будет «рахманиновским»: весной 2023 года человечество отметит 150-летие со дня рождения великого композитора и пианиста, и в честь этого события в Пермской филармонии пройдёт серия концертов выдающихся российских пианистов.

Серию откроет Борис Березовский 28 сентября в 19:00 в Органном зале с концертом (6+) из произведений Бетховена, Прокофьева, Шопена и Скрябина. После этого в течение сезона выступят с сольными концертами (6+) Николай Луганский, Екатерина Мечетина, Дмитрий Маслеев и Иван Бессонов.

Официальное открытие концертного сезона намечено на 11 октября: на сцене ДК им. Солдатова выступит оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

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