Елена Синица Количество дополнительных ковидных коек в больницах Прикамья увеличилось до 372 Последний раз разворачивать новые места в стационарах пришлось 16 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество дополнительных ковидных коек в больницах края увеличилось до 372. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Всего для больных коронавирусом на сегодняшний день развернуты 755 коек, но в это число входят как койки инфекционного профиля, на которых лечение пациентов с COVID-19 ведётся с 25 июля, так и вновь развернутые койки в отделениях неинфекционного профиля в некоторых медицинских учреждениях. Последних на сегодняшний день развернуто 372, пояснили в ведомстве.





В частности, койки развернуты в «больнице Архангела Михаила» (120), «МСЧ №1» (70), больнице им.Вагнера в Березниках (30), в Краснокамской городской больнице (20), в городской больнице им.Гринберга (62).





Койки разворачивались постепенно с конца августа, последний раз дополнительно развернули койки 16 сентября.

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