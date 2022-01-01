В Прикамье из-за задымления в столовой школы эвакуировали 270 детей
В понедельник, 19 сентября, из школы №7, в Чайковском Пермского края из-за задымления эвакуировались 292 человека — 270 детей и 22 сотрудника.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, сигнал о возможном пожаре в учебном заведении поступил около 17:00. К месту вызова были направлены 41 спасатель и 9 единиц техники.
Выяснилось, что задымление произошло в столовой на первом этаже здания, горение отсутствовало. В результате происшествия никто не пострадал.
По данному факту проводится проверка.
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