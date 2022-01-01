В Перми началась подача отопления в многоквартирные дома Большая часть объектов социальной сферы города уже обеспечены теплом Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми с 19 сентября начался процесс массового запуска отопления в жилые дома. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов. При этом, по его словам, тепло уже подано в 387 жилых домов, а весь жилой сектор будет подключён в течение двух-трёх недель по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимние режимы.

Руководитель коммунального ведомства также отметил, что на данный момент большая часть объектов социальной сферы города уже обеспечены теплом — это 128 образовательных учреждений, 11 учреждений культуры и 21 объект физической культуры и спорта.

В мэрии добавили, что если в многоквартирном доме возникли проблемы с подачей тепла, в первую очередь о них нужно сообщить в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Если проблема не решится, тогда звонить на телефоны «горячих линий» в районных администрациях и городском департаменте ЖКХ.

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