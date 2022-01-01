За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1807 новых случаев COVID-19 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1807 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 472 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Новые случаи заболевания диагностированы в Перми, Березниках, Губахе, Чайковском, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Чернушинском, Бардымском, Кудымкарском, Верещагинском, Кунгурском, Куединском, Юсьвинском, Частинском, Большесосновском, Чусовском, Нытвенском, Юрлинском, Сивинском, Оханском, Соликамском, Лысьвенском, Горнозаводском, Добрянском, Красновишерском, Гремячинском, Октябрьском, Осинском, Очёрском, Александровском, Ординском, Чердынском, Еловском, Карагайском и Кишертском муниципальных и городских округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 415 903 человек, скончались 8897.

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