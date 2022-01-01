Елена Синица В Прикамье 54% соискателей хотят найти подработку Примерно 9% жителей уже имеют дополнительный заработок Поделиться Твитнуть

В Пермском крае порядка 54% соискателей хотели бы найти подработку в течение ближайших трёх месяцев. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

Чаще других о таком решении сообщают представители сфер "Наука, образование» (64%), «Маркетинг, реклама, PR» (60%) и «Медицина, фармацевтика» (58%).





Около 36% опрошенных также отметили, что пока не заинтересованы в поисках дополнительной работы. Такие соискатели чаще всего встречаются в сферах «ИТ, интернет» (52%), «Безопасность» (51%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (49%).





При этом 9% соискателей из Пермского края уже имеют дополнительный заработок. В частности, подработка есть у представителей сфер «Маркетинг, реклама, PR» (14%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (14%) и «Автомобильный бизнес» (13%).





Примечательно, что в целом о необходимости найти подработку заявили 50% россиян. Примерно 39% не нуждаются в этом, а 7% уже имеют дополнительный заработок.

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