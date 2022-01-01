В Перми пять несовершеннолетних водителей мототранспорта получили травмы Поделиться Твитнуть

Фото: ГИБДД

С начала года на территории Перми зарегистрировано 5 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта (мопедов, скутеров и питбайков). В результате аварий пять детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Сотрудники инспекции обратились к взрослым с призывом контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что за управление несовершеннолетним водителем без прав мопедом, скутером мотоциклом, автомобилем предусмотрена административная ответственность (штрафа до 15 тыс. руб.) , при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

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