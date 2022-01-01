В «Кроссе Нации» приняли участие около 13 тыс. жителей Прикамья Самый массовый забег состоялся в Перми на стадионе «Динамо» Поделиться Твитнуть

Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края permkrai.ru

В субботу, 17 сентября, в Пермском крае в самом массовом кроссе страны — «Кроссе нации» приняли участие около 13 тыс. жителей, об этом сообщили в министерстве спорта Прикамья.

Самый массовый забег (около 5 тыс. чел.) состоялся в Перми на стадионе «Динамо».

В этом году соревнования прошли одновременно в 43 муниципалитетах Прикамья. В зависимости от возраста и подготовки спортсмены бежали дистанции 1, 2, 4 и 6 км.

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