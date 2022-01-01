В ДТП на Гайве погибли два человека Поделиться Твитнуть

фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

О смертельной аварии в Орджоникидзевском районе Перми сообщили в краевом управлении ГИБДД.

По данным ведомства, 17 сентября в 4:04 по ул. Гайвинской со стороны ул. Мелитопольской двигался автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением мужчины 1983 г.р. По предварительной информации, возле дома № 58 водитель не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень и дерево с последующим столкновением со стоящими автомобилями «Лада Гранта» и «Киа Рио».

В результате аварии водитель «Митсубиси» и его 39-летний пассажир от полученных травм погибли.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Со слов родственницы одного из погибших, незадолго до происшествия мужчины употребляли спиртные напитки, назначена экспертиза на установление наличия алкоголя в крови водителя.

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