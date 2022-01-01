Мнения пермяков в отношении запрета пропаганды идей чайлдфри разделились Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Внесённый в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних одобряет 47% пермяков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Поддержавшие идею законопроекта горожане считают, что пиар отказа от рождения детей может привести к серьёзным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным.

При этом каждый третий опрошенный (33%) не согласен с запретом: респонденты апеллируют к тому, что рождение (или нерождение) детей — это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан.

Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин (47% против 33%). К запрету продвижения идей чайлдфри пермяки, имеющие детей, призывают чаще бездетных (58% против 34%). Реже всего в пользу новых идеологических ограничений высказываются респонденты до 34 лет: среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвёртый (25%).

Напомним, в сентябре члены государственного собрания Башкирии предложили Госдуме внести изменения в ст. 5 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В частности, они предлагают запретить пропаганду идей чайлдфри (сознательного и добровольного отказа заводить детей) среди несовершеннолетних.

В пояснительной записке сказано: сторонники идеологии чайлдфри распространяют идеи, которые формируют основу деструктивного социального поведения, а именно добровольный отказ от детей. По мнению авторов законопроекта, пропаганда сознательной бездетности ведёт к отказу от традиционных ценностей, деградации общественных институтов, а также депопуляции.

В документе предлагается отнести информацию об однополых отношениях, бездетности и добровольном отказе от рождения детей к той, которая причиняет вред здоровью и развитию молодых людей. Вопрос о том, как это будет работать, какие публикации, книги и фильмы могут попасть под запрет, остается открытым. Также не уточняется, какое наказание грозит тем, кто нарушит закон.

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