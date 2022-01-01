В пермском ретро-поезде покажут спектакль Горожан пригласили на ретротуры в «Михайловском экспрессе» Поделиться Твитнуть

Паровоз ЛВ-0123 с экскурсионным вагоном

Фото: сайт СвЖД

В субботу и воскресенье, 24 и 25 сентября, «Пермская пригородная компания» (ППК) пригласила горожан в ретротуры на «Михайловском экспрессе».

Экскурсионная поездка на паровозе пройдёт по кольцевому маршруту городской электрички, с отправлением со станции Пермь I.

Как сообщили в ППК, в ходе поездки театральная группа представит спектакль по пьесе Чехова «Вишнёвый сад». В поезде будет играть живая музыка, пассажиры также смогут принять участие в любимых играх императора Николая II и пр.

Ранее «Пермская пригородная компания» получила лицензию на осуществление туристической деятельности. Первый рейс «Михайловского экспресса» состоялся 12 июня, в День города.

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