Капремонт берегоукрепления водохранилища в Краснокамске выполнен с нарушениями Подрядчику дан срок для устранения замечаний Поделиться Твитнуть

мин

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Представители минприроды Пермского края проинспектировали ход капитального ремонта берегоукрепления Воткинского водохранилища в Краснокамске (участки «Гознак» и «Центральный»).

Выяснилось, что несмотря на обещание заказчика и подрядчика обеспечить сдачу-приёмку выполненных работ до 10 сентября 2022 года, объект к приёмке не готов, имеется множество замечаний к качеству работ.

Заказчиком объекта выступает администрация Краснокамского городского округа (МКУ «Управление капитального строительства»).

Подрядчику дан срок для устранения замечаний – до конца сентября 2022 года.

Как напомнили в пресс-службе краевого минприроды, выполнение капитального ремонта с предоставлением субсидии из краевого бюджета начато в 2021 году и в установленные сроки (2021 год) не завершено в связи с неисполнением своих обязательств подрядчиком (ООО «Комплексное проектирование–Пермь»).

На завершение объекта в 2022 году выделены остатки средств краевой субсидии, неиспользованные в 2021 году.





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