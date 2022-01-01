На пожаре в Перми погиб человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми в жилом доме по ул. Леонова тушили пожар. Сообщение о возгорании поступило в регуправление МЧС в 23 час. 29 мин. 16 сентября.

К месту возгорания были направлены 27 человек личного состава и 8 единиц техники.

По прибытии на место установлено, что происходит открытое горение внутри одной из квартир. Площадь пожара, который был ликвидирован в 23:50, составила 10 кв. м.

В результате пожара один человек погиб, травмированных нет. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящего дома самостоятельно эвакуировались 13 человек, ещё два жильца были спасены подразделениями пожарной охраны.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.