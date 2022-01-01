Елена Синица Краевое МЧС предупредило о сильных дождях в регионе 17 и 18 сентября Возможны порывы ветра до 12 м/с Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По данным Пермского ЦГМС 17 и 18 сентября по востоку Пермского края возможны сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Также сообщается, что 18 сентября в регионе возможны порывы ветра до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 8…13°, днём 14…19°.





В ведомстве рекомендуют быть более осторожными при нахождении на улице, а также обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Водителям советуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.

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