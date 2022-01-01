Елена Синица Предприниматель из Лысьвы больше двух месяцев не платил зарплату сотруднику Он задолжал порядка 82 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Предприниматель из Лысьвы больше двух месяцев не платил зарплату сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

По данным ведомства, предприниматель задолжал одному работнику порядка 82 тыс. руб. При этом уточняется, что возможность выплатить зарплату у него была.





Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.