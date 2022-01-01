Елена Синица Возведение шестиэтажной коробки нового здания галереи завершат зимой Строительство идёт в соответствии с графиком Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Строительство нового здания пермской художественной галереи ведётся в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

На данный момент подрядчик возвёл объект в дальней секции до третьего уровня, в средней — до второго, ещё в одной части здания идёт строительство подземной части. В планах возвести шестиэтажную коробку здания зимой, добавили в ведомстве.





Затем подрядчик приступит к закрытию теплового контура. Приступить к обустройству фасада планируется летом.





Сейчас полностью завершена разработка котлована под основное здание галереи. На части стройплощадки монтируется каркас здания (уже смонтировано 610 тонн металлоконструкций). Также подрядчик занимается монолитными работами по устройству перекрытий второго и третьего этажей и лифтовых шахт.





Помимо этого, проводится устройство гидроизоляции фундамента и стен здания. На другой части объекта завершается устройство фундаментной плиты, строители переходят к монтажу монолитных стен и перекрытий технического этажа.





Напомним, строительство здания Пермской художественной галереи площадью более 21,6 тыс. кв. м является одним из приоритетных проектов, реализуемых к 300-летию Перми.

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