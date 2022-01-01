Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России 16 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

ЦБ указал на низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции до 14,3% в августе после 15,1% в июле. На 9 сентября она уменьшилась до 14,1%. ЦБ, ссылаясь на динамику потребительских цен, ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11–13%.

«По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году», - подчеркнул ЦБ.

Напомним, в предыдущий раз, 22 июля, Центробанк снизил ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

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