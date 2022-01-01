За год «гаражной амнистией» воспользовались более 5 тыс. пермяков Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

За год реализации закона о «гаражной амнистии» (с 1 сентября 2021 года) в департамент земельных отношений администрации Перми поступило 5992 заявления об оформлении прав на участки под гаражами-боксами. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что количество желающих зарегистрировать права на гараж и землю под ним в упрощённом порядке постоянно увеличивается. Так, в первом квартале в департамент поступило 1361 заявление, во втором — 1798, а за два месяца третьего квартала — уже 1649.

За год по «гаражной амнистии» владельцы 552 земельных участков под гаражами зарегистрировали право собственности на свои объекты недвижимости. Ещё по 1026 участкам департаментом изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Сегодня в работе находится еще 790 заявлений от физических лиц, рассказала и.о. заместителя главы администрации Перми Ольга Андрианова.





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