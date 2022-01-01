Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 16 по 18 сентября
16 сентября в галерее «Марис-Арт» открывается вторая выставка проекта «Огни на Каме» – «Пермь. Про заводы» (0+). Проект, посвящённый грядущему 300-летию Перми, представляет жизнь и историю города глазами художников.
С 16
по 22 сентября в Перми пройдёт XXII международный фестиваль документального
кино «Флаэртиана» (18+). Традиционно в программе фестиваля три конкурса:
международный, национальный и студенческий. В параллельную программу вошли
специальные показы фестивальных хитов, премьера нового фильма Алексея
Федорченко, архивное любительское кино из Франции и России, фильмы о Русском
Севере, онлайн-показы и детская кинопрограмма. Церемония открытия фестиваля
пройдёт 16 сентября в 19:00 в ДК им.Солдатова – зрители увидят фильм Евгении и
Максима Арбугаевых «Выход» (16+). Подробное расписание событий на сайте
фестиваля «Флаэртиана».
Там же с 17 по 21 сентября зрители смогут увидеть три фильма из России, Франции
и Ирана. В этом году онлайн-программа посвящена женщинам, режиссёры выйдут на
связь со зрителями онлайн.
16
сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Олёны Уутай
«Магия Севера» (12+).
17
сентября в 04:30 на сайте Medici TV стартует трансляция Симфонии
№ 2 «Воскресение» Малера (16+), дирижирует Рафаэль Пайяр. Монреальский
симфонический оркестр и хор.
С 17
сентября в Доме художника работает выставка «Здесь был художник» (6+). Проект
продолжает многолетнюю традицию выставок городского пейзажа. Новая экспозиция
развивает и расширяет эту тему: сегодня это рассказ не только о городе, его
улицах, скверах, набережных, о старых и новых постройках, но и о людях,
обживающих самые различные городские пространства.
С 17
сентября в Пермском государственном цирке стартует новое шоу Заслуженного
артиста России Гии Эрадзе «Бурлеск» (0+).
17
сентября с 10:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт независимый фестиваль объединения культур и движений
«СОЮЗ» (18+). Гостей ждёт маркет локальных брендов, лекции о паблик-арте,
документальном кино и пермских культурных инициативах, мастер-классы по
каллиграфии, ручной лепке, проявке фотографии, а также фудмаркет и DJ-сеты. Фестиваль
откроется в 10:00, в это время уже начнёт работать фудмаркет, маркет локальных
брендов и первые мастер-классы. Программа лектория стартует в 12:00 с лекции
руководителя музея PERMM Наили Аллахвердиевой «От любви до ненависти:
Полярность мнений как инструмент политических спекуляций вокруг паблик-арта.
Пермский кейс». Лайнап дневной музыкальной программы расписан с 10:00 до 23:00,
ночной блок стартуетper
в 23:00 и завершится в 05:00 18 сентября.
17
сентября с 12:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт праздник «От Куприяна и Симеона
до Богородицы Неопалимая Купина» (0+). Гости научатся делать картофельные
лепешки, узнают премудрости приготовления картофельного холодца, разучат
кадрили, посетят мастер-классы по прядению и ткачеству и услышат
старообрядческие духовные стихи Пермского края в исполнении певческих
коллективов.
17
сентября в 14:00 в с.Зипуново на живописном пригорке у реки Бурёнка пройдёт
праздник «Оспожинки в Зипуново» (0+) – объединение этнической традиционной
культуры с современными технологиями в праздновании окончания полевых работ и
сбора урожая. В программе: обряд благодарения сил природы за добрый урожай
«Жито хвалим, землю славим», первое испытание для казачат, обряд посажения на
коня, потешный обряд «Похороны мух», чемпионат по групповой рубке капусты, эко-ярмарка
и многое другое.
17
сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Гоген» (12+).
Зрителей ждёт фильм о жизни и творчестве великого Поля Гогена, снятый во
Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах.
17 и
18 сентября с 11:00 до 20:00 на Заводе Шпагина, в фойе «Точка кипения» пройдёт
книжная ярмарка «Гаражка МИФа» (0+).
17 и
18 сентября в театре оперы и балета им.Чайковского зрители услышат «Травиату»
(16+) Джузеппе Верди в концертном исполнении. Легендарная опера прозвучит под
управлением главного дирижёра театра Миграна Агаджаняна. 17 сентября в главной
партии выступит прима Пермской оперы Надежда Павлова, 18 сентября – солистка
«Геликон-оперы» Лидия Светозарова.
До 18
сентября в Музее пермских древностей продолжается «Неделя мамонта» (0+, от
4 лет). На занятиях юные посетители музея смогут собрать мамонта-юбиляра в
технике бумажной марионетки из деталей, прорисованных настоящим палеонтологом,
а ещё сделать для мамонта поздравительную открытку. 17 и 18 сентября пройдут
сборные экскурсии по экспозиции. Подробное расписание в группе музея «ВКонтакте».
18
сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на фильм «Акрам Хан: Родом из Карри Хауса»
(12+).
18
сентября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» состоится премьера спектакля
«Квадрат» (16+). В главных ролях –
Михаил Чуднов, Олег Выходов, Ольга Пудова и Сергей Детков.
18 и
19 сентября в 18:30 во Дворце культуры им.Солдатова зрителей ждёт КВН.
Телевизионная Первая лига (12+). Ведущий Николай Наумов. 1/2 финала.
20
сентября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» зрители увидят хореографический
спектакль «Мираж» (12+) к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева в
исполнении ТанцТеатра (Екатеринбург), четырежды номинанта национальной премии
«Золотая Маска».
21
сентября в 16:00 в Доме Мешкова пройдёт встреча с первым переводчиком
«Властелина колец» Александром Абрамовичем Грузбергом (12+). Слушатели узнают о
переводческой деятельности Александра Абрамовича, переезде из Одессы и жизни в
Перми, работе над переводом трилогии Дж.Р.Р. Толкина, лингвистике и многом
другом.
21
сентября в 18:30 в Центре городской культуры пройдёт заключительная
экскурсия по выставке «Своё
чужое место» (16+).
До 30 сентября в
Пермской краевой библиотеке им.Горького работает выставка «Картины старых
мастеров в копиях студентов» (12+). В экспозиции – работы студентов Уральского
филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
До 16 октября в
арт-пространстве «Другие круги» работает выставка Елены Симановой и Елены
Аликиной «Мелодии забытых снов» (6+). В экспозиции – живопись и скульптура.
До 23
октября в Центральном выставочном зале работает выставка «Красный угол»
(6+). 30 пермских художниц создали свои варианты красного угла, своеобразного
«иконостаса», которые расскажут зрителям о переживаниях и ценностях как женщин
в целом, так и лично каждой из художниц.
До 13 февраля 2023 года
на сайте Opera Vision доступна запись оперы Россини «Путешествие в
Реймс, или Гостиница "Золотая лилия"» (16+).
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