Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 16 по 18 сентября Поделиться Твитнуть

16 сентября в галерее «Марис-Арт» открывается вторая выставка проекта «Огни на Каме» – «Пермь. Про заводы» (0+). Проект, посвящённый грядущему 300-летию Перми, представляет жизнь и историю города глазами художников.

С 16 по 22 сентября в Перми пройдёт XXII международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+). Традиционно в программе фестиваля три конкурса: международный, национальный и студенческий. В параллельную программу вошли специальные показы фестивальных хитов, премьера нового фильма Алексея Федорченко, архивное любительское кино из Франции и России, фильмы о Русском Севере, онлайн-показы и детская кинопрограмма. Церемония открытия фестиваля пройдёт 16 сентября в 19:00 в ДК им.Солдатова – зрители увидят фильм Евгении и Максима Арбугаевых «Выход» (16+). Подробное расписание событий на сайте фестиваля «Флаэртиана». Там же с 17 по 21 сентября зрители смогут увидеть три фильма из России, Франции и Ирана. В этом году онлайн-программа посвящена женщинам, режиссёры выйдут на связь со зрителями онлайн.

16 сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт концерт Олёны Уутай «Магия Севера» (12+).

17 сентября в 04:30 на сайте Medici TV стартует трансляция Симфонии № 2 «Воскресение» Малера (16+), дирижирует Рафаэль Пайяр. Монреальский симфонический оркестр и хор.

С 17 сентября в Доме художника работает выставка «Здесь был художник» (6+). Проект продолжает многолетнюю традицию выставок городского пейзажа. Новая экспозиция развивает и расширяет эту тему: сегодня это рассказ не только о городе, его улицах, скверах, набережных, о старых и новых постройках, но и о людях, обживающих самые различные городские пространства.

С 17 сентября в Пермском государственном цирке стартует новое шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Бурлеск» (0+).

фото: Пермский цирк

17 сентября с 10:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт независимый фестиваль объединения культур и движений «СОЮЗ» (18+). Гостей ждёт маркет локальных брендов, лекции о паблик-арте, документальном кино и пермских культурных инициативах, мастер-классы по каллиграфии, ручной лепке, проявке фотографии, а также фудмаркет и DJ-сеты. Фестиваль откроется в 10:00, в это время уже начнёт работать фудмаркет, маркет локальных брендов и первые мастер-классы. Программа лектория стартует в 12:00 с лекции руководителя музея PERMM Наили Аллахвердиевой «От любви до ненависти: Полярность мнений как инструмент политических спекуляций вокруг паблик-арта. Пермский кейс». Лайнап дневной музыкальной программы расписан с 10:00 до 23:00, ночной блок стартуетper в 23:00 и завершится в 05:00 18 сентября.

17 сентября с 12:00 в АЭМ «Хохловка» пройдёт праздник «От Куприяна и Симеона до Богородицы Неопалимая Купина» (0+). Гости научатся делать картофельные лепешки, узнают премудрости приготовления картофельного холодца, разучат кадрили, посетят мастер-классы по прядению и ткачеству и услышат старообрядческие духовные стихи Пермского края в исполнении певческих коллективов.

Пермский краеведческий музей

17 сентября в 14:00 в с.Зипуново на живописном пригорке у реки Бурёнка пройдёт праздник «Оспожинки в Зипуново» (0+) – объединение этнической традиционной культуры с современными технологиями в праздновании окончания полевых работ и сбора урожая. В программе: обряд благодарения сил природы за добрый урожай «Жито хвалим, землю славим», первое испытание для казачат, обряд посажения на коня, потешный обряд «Похороны мух», чемпионат по групповой рубке капусты, эко-ярмарка и многое другое.

17 сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Гоген» (12+). Зрителей ждёт фильм о жизни и творчестве великого Поля Гогена, снятый во Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах.

17 и 18 сентября с 11:00 до 20:00 на Заводе Шпагина, в фойе «Точка кипения» пройдёт книжная ярмарка «Гаражка МИФа» (0+).

17 и 18 сентября в театре оперы и балета им.Чайковского зрители услышат «Травиату» (16+) Джузеппе Верди в концертном исполнении. Легендарная опера прозвучит под управлением главного дирижёра театра Миграна Агаджаняна. 17 сентября в главной партии выступит прима Пермской оперы Надежда Павлова, 18 сентября – солистка «Геликон-оперы» Лидия Светозарова.

До 18 сентября в Музее пермских древностей продолжается «Неделя мамонта» (0+, от 4 лет). На занятиях юные посетители музея смогут собрать мамонта-юбиляра в технике бумажной марионетки из деталей, прорисованных настоящим палеонтологом, а ещё сделать для мамонта поздравительную открытку. 17 и 18 сентября пройдут сборные экскурсии по экспозиции. Подробное расписание в группе музея «ВКонтакте».

18 сентября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на фильм «Акрам Хан: Родом из Карри Хауса» (12+).

18 сентября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» состоится премьера спектакля «Квадрат» (16+). В главных ролях – Михаил Чуднов, Олег Выходов, Ольга Пудова и Сергей Детков.

18 и 19 сентября в 18:30 во Дворце культуры им.Солдатова зрителей ждёт КВН. Телевизионная Первая лига (12+). Ведущий Николай Наумов. 1/2 финала.

20 сентября в 20:00 в частной филармонии «Триумф» зрители увидят хореографический спектакль «Мираж» (12+) к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева в исполнении ТанцТеатра (Екатеринбург), четырежды номинанта национальной премии «Золотая Маска».

21 сентября в 16:00 в Доме Мешкова пройдёт встреча с первым переводчиком «Властелина колец» Александром Абрамовичем Грузбергом (12+). Слушатели узнают о переводческой деятельности Александра Абрамовича, переезде из Одессы и жизни в Перми, работе над переводом трилогии Дж.Р.Р. Толкина, лингвистике и многом другом.

Сергей Федосеев

21 сентября в 18:30 в Центре городской культуры пройдёт заключительная экскурсия по выставке «Своё чужое место» (16+).

До 30 сентября в Пермской краевой библиотеке им.Горького работает выставка «Картины старых мастеров в копиях студентов» (12+). В экспозиции – работы студентов Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

До 16 октября в арт-пространстве «Другие круги» работает выставка Елены Симановой и Елены Аликиной «Мелодии забытых снов» (6+). В экспозиции – живопись и скульптура.

Центральный выставочный зал

До 23 октября в Центральном выставочном зале работает выставка «Красный угол» (6+). 30 пермских художниц создали свои варианты красного угла, своеобразного «иконостаса», которые расскажут зрителям о переживаниях и ценностях как женщин в целом, так и лично каждой из художниц.

До 13 февраля 2023 года на сайте Opera Vision доступна запись оперы Россини «Путешествие в Реймс, или Гостиница "Золотая лилия"» (16+).

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