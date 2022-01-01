Вандалы разрисовали граффити пермский электропоезд «Ласточка» СвЖД призывает граждан участвовать в противодействии вандализму Поделиться Твитнуть

Электропоезд ЭС1 «Ласточка»

«Википедия»

На станции Кунгур правонарушители разрисовали электропоезд «Ласточка», подготовленный для поездки по маршруту Кунгур—Пермь II. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. Аналогичные происшествия в этом году также фиксировались в Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

Свердловская железная дорога обеспокоена участившимися случаями вандализма в отношении подвижного состава. С начала года зарегистрировано уже более 50 инцидентов, из которых 37 — нанесение граффити на вагоны, шесть раз от действий вандалов пострадали скоростные поезда «Ласточка».

Только прямой ущерб (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), причинённый магистрали с начала 2022 года, превысил 1 млн руб.

СвЖД обращается к гражданам с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости противоправных действий в отношении подвижного состава. А также не оставаться равнодушными и немедленно сообщать о попытках действий вандалов сотрудникам железной дороги.

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