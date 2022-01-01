Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» с неудачи стартовали в чемпионате страны
Пермская гандбольная команда уступила ГК «Виктор»
Начались игры чемпионата России по гандболу. В четверг в турнире стартовал и пермский клуб «Пермские медведи». В Ставрополе подопечные Валентина Бузмакова встретились с местным ГК «Виктор».
Поединок прошёл в упорной борьбе, всё решил один результативный бросок. «Медведи» уступили со счётом 25-26.
После первого тура пермская команда занимает 7 место в турнирной таблице. 20 сентября «Пермские медведи» откроют сезон в родном городе. Они сыграют с командой «Башкортостан» из Уфы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.