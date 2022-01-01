Андрей Стрельцов «Пермские медведи» с неудачи стартовали в чемпионате страны Пермская гандбольная команда уступила ГК «Виктор» Поделиться Твитнуть

Начались игры чемпионата России по гандболу. ​В четверг в турнире стартовал и пермский клуб «Пермские медведи». ​В Ставрополе подопечные Валентина Бузмакова встретились с местным ГК «Виктор».

Поединок прошёл в упорной борьбе, всё решил один результативный бросок.​ «Медведи» уступили со счётом 25-26.

После первого тура пермская команда занимает 7 место в турнирной таблице. ​ 20 сентября «Пермские медведи» откроют сезон в родном городе. Они сыграют с командой «Башкортостан» из Уфы. ​





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