В Перми начинаются работы по благоустройству Черняевского леса Они продлятся до ноября 2023 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми заключила контракт на обустройство особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Работы, которые начнутся уже в сентябре, выполнит ООО «Инженерно-строительная компания «ЭлектИС». На первом этапе будет установлена строительная площадка, подготовлен проект производства работ, согласована схема организации дорожного движения.

До декабря запланировано обустройство дорожек в кварталах Черняевского участкового лесничества со стороны ш. Космонавтов с устройством наружного электроосвещения и видеонаблюдения.

В целом же, до ноября 2023 года на территории Черняевского леса планируется создать удобную тропиночную сеть с навигацией, входными группами и обновить существующие места отдыха. Как сообщил в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин, здесь появятся информационные центры, тёплые туалеты, навигационные карты, дополнительные скамейки и качели. Для отдыхающих создадут отдельные дорожки с разным покрытием, будут организованы маршруты для пеших прогулок, бега и велопрогулок. Общая протяжённость веломаршрутов составит 22,3 км. Это будет большой круг внутри леса и несколько малых от каждой входной группы.

Администрация Перми

МКУ «Пермское городское лесничество» просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, не подпускать детей к местам строительных работ и соблюдать предписания уведомляющих аншлагов.

Напомним, благоустройство ООПТ «Черняевский лес» входит в прорывной проект «Зелёное кольцо», реализуемый в столице Прикамья в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми.

Администрация Перми

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