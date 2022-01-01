В Перми начинаются работы по благоустройству Черняевского леса
Они продлятся до ноября 2023 года
Администрация Перми заключила контракт на обустройство особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Работы, которые начнутся уже в сентябре, выполнит ООО «Инженерно-строительная компания «ЭлектИС». На первом этапе будет установлена строительная площадка, подготовлен проект производства работ, согласована схема организации дорожного движения.
До декабря запланировано обустройство дорожек в кварталах Черняевского участкового лесничества со стороны ш. Космонавтов с устройством наружного электроосвещения и видеонаблюдения.
В целом же, до ноября 2023 года на территории Черняевского леса планируется создать удобную тропиночную сеть с навигацией, входными группами и обновить существующие места отдыха. Как сообщил в своём telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин, здесь появятся информационные центры, тёплые туалеты, навигационные карты, дополнительные скамейки и качели. Для отдыхающих создадут отдельные дорожки с разным покрытием, будут организованы маршруты для пеших прогулок, бега и велопрогулок. Общая протяжённость веломаршрутов составит 22,3 км. Это будет большой круг внутри леса и несколько малых от каждой входной группы.
МКУ «Пермское городское лесничество» просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, не подпускать детей к местам строительных работ и соблюдать предписания уведомляющих аншлагов.
Напомним, благоустройство ООПТ «Черняевский лес» входит в прорывной проект «Зелёное кольцо», реализуемый в столице Прикамья в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми.
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