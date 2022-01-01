В районе акватории Камской ГЭС проводятся учения по ликвидации разлива топлива Поделиться Твитнуть

В четверг, 15 сентября, сотрудниками Камской ГЭС, РусГидро с привлечением ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся учения по ликвидации разлива топлива в акватории Камской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтербеза.

В ведомстве попросили горожан сохранять спокойствие из-за возможного скопления техники экстренных служб в районе учений.

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