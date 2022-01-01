Названа причина срабатывания пожарной сигнализации во Дворце детского творчества Перми Из-за сигнала о пожаре из здания эвакуировались 240 детей Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС сообщили, что причиной срабатывания противопожарной сигнализации в здании МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» на ул. Сибирской в Перми послужило короткое замыкание конденсатора люминесцентной лампы.

В ведомстве добавили, что короткое замыкание произошло без последующего горения.

Напомним, 14 сентября в 18:29 в дежурно-диспетчерскую службу «01» поступил сигнал о пожаре в учреждении. На место выехали 34 человека личного состава и 10 единиц техники. Из здания самостоятельно эвакуировались 240 детей и 26 взрослых. Пострадавших и погибших нет.

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