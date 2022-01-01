Проект реставрации Дома Мешкова в Перми прошёл госэкспертизу В комплексе зданий размещается Пермский краеведческий музей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект по капремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом пароходчика Н.В. Мешкова с воротами» получил положительное заключение госэкспртизы. Соответствующие сведения включены в ГИС ЕГРЗ 14 сентября.

В комплексе зданий сейчас размещается Пермский краеведческий музей.

В частности проектом предусмотрены ремонт и реставрация фасадов, в том числе восстановление и укрепление лепного декора наличников, балюстрады, вазонов, колонн и ворот; ремонт террасы (устранение провалов в плиточном покрытии); частичный ремонт кровли, водостоков; частичный ремонт и утепление наружных оконных и дверных заполнений; улучшение состояния подпорной стены (вдоль ул. Монастырская), ремонт паркета выставочного зала на площади 39 кв. м, ремонт и модернизация архитектурной подсветки фасадов, воссоздание беседки-ротонды в северо-восточном углу усадьбы (над лавкой).

Проект за 1,9 млрд руб. изготовило ООО «Пермстроймет+». Организация в октябре 2021 года выиграла конкурс, объявленный застройщиком ГКБУК «Пермский краеведческий музей».





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